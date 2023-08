Entenda como a Globo uniu Xuxa, Eliana e Angélica no 'Criança Esperança'

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Sucesso de repercussão nas redes sociais, uma diretora da Globo contou como surgiu a ideia de unir as apresentadoras Xuxa, Eliana e Angélica no palco do "Criança Esperança", que foi ao ar na última segunda-feira, dia 7.

"Levando ineditismo e nostalgia como marcas do 'Criança Esperança', falamos 'porque não reunir as três grandes estrelas infantis do Brasil em um único número?'", contou Antonia Prado, a diretora artística do programa, ao portal NaTelinha. As informações são da Folha de S. Paulo.

"Se estamos falando da maior festa de solidariedade do país, nada mais legal que mostrar que não existe rivalidade ou competição [entre elas]", acrescentou ela.

As apresentadoras cantaram, no programa, hits que marcaram suas carreiras, como "Vou de Táxi", de Angélica, e "Lua de Cristal", de Xuxa.