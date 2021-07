Entenda a bronquiolite, que levou bebê de Malvino Salvador e Kyra Gracie ao CTI

O pequeno Rayan, de apenas 6 meses, filho do ator Malvino Salvador e da lutadora de jiu-jitsu Kyra Gracie, está internado em um CTI (Centro de Terapia Intensiva) com bronquiolite, que em geral é causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR) e costuma atingir crianças até 2 anos de idade.

Entre os sintomas estão: resfriado que não passa, coriza, nariz entupido e tosse, com ou sem febre, chiado no peito, respiração ofegante e tórax inflado, além de vômito. A doença consiste em uma infecção nos bronquíolos, ramificações dos brônquios que levam oxigênio aos pulmões, causando dificuldade de respirar.

O vírus é altamente contagioso e costuma acometer crianças devido ao sistema imune que ainda não está pronto para combater o agente viral de forma eficaz. Bebês com menos de 6 semanas de vida, prematuros, ou com doenças crônicas pulmonares ou cardíacas, além de com deficiências imunológicas, necessitam de ainda mais cuidado.

Segundo o Viva Bem, do Uol, o vírus é transmitido pelo ar, pelo toque ou por objetos contaminados. O ideal é ficar em ambientes ventilados (evitar lugares fechados e aglomerações), e higienizar sempre as mãos, com sabão ou álcool em gel.

Também é ideal que adultos evitem contato com crianças menores de 3 meses, e para esses pequenos evitar: viagens longas, passeios em shoppings ou eventos sociais. Não permitir que o bebê com febre e resfriado vá para escola, creche ou festas infantis. Ainda não existe vacina contra o VSR, e o ideal é evitar expor o bebê a essas situações, especialmente nas 6 primeiras semanas de vida, e evitar o contato com adultos que tenham sintomas de gripe ou resfriado.

O diagnóstico deve ser feito o quanto antes para agilizar um tratamento eficaz. Nos casos leves, tratamentos em casa como inalação com soro fisiológico, lavagem nasal com soro, hidratação com água ou leite materno ajudam no alívio dos sintomas. Em casos moderados, com cansaço, é muitas vezes necessária a internação para o uso de oxigênio. Nos casos mais graves, a criança pode ser internada em UTI para usar aparelhos que aliviam o cansaço e melhoram a oxigenação.