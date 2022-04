Enquete surpreende e fãs de Arthur Aguiar piram com chance de eliminação

O paredão quádruplo entre Arthur, Douglas, Eliezer e Jessi está movimentando as redes sociais e assuntou os fãs de Arthur após enquetes apontarem grandes chances de eliminação do ator.

Na esquente do Uol, por exemplo, Arthur e Jessi aparecem com a mesma porcentagem de eliminação: 31,09%. Seguidos por DG com 31,06% e Eliezer com 6,76%.

Os fãs de Arthur subiram a hashtag “Não dividam votos” no Twitter, mas internautas que não aprovam a postura do ator aproveitaram a campanha para pedir a eliminação do brother.