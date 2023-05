Encontro de Lula com Maduro, STF anula condenação de Eduardo Cunha e outras notícias desta terça

Paciente tem remissão total de câncer com terapia inovadora em SP. Células do sistema imune modificadas conseguem reverter até metade dos casos de alguns tipos da doença, segundo estudos.

Projeto do marco temporal tem brecha para garimpo, estradas e hidrelétricas em terras indígenas. Proposta deve ser votada na Câmara em mais uma derrota à política ambiental do governo Lula.

Lula brinca sobre indicação do STF: 'é uma coisa tão minha que não quero repartir com ninguém'. O favorito do petista para o posto é seu amigo e advogado criminal, Cristiano Zanin.

Lula chama encontro com Maduro de momento histórico que revive política externa. Ditador da Venezuela está em Brasília para visita oficial e encontro com outros líderes sul-americanos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Encontro de Lula com ditador Nicolás Maduro, STF anula condenação de Eduardo Cunha na Lava Jato, paciente tem remissão de câncer com terapia inovadora e outras notícias para começar esta terça-feira (30).

