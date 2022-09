Empresário abre o jogo sobre suposto relacionamento com Thomaz Costa

A declaração veio após Tiago deixar subentendido que Rodrigo e Thomaz poderiam ter uma relação amorosa durante uma briga com o ator no reality.

"Eu não teria o menor problema de falar se eu tivesse um relacionamento com o Thomaz, mas não é o caso. Conheci o Thomaz com 17 anos, ele namorava com a Larissa Manoela. É um cara que eu fiz amizade”.

