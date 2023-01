Empresária Scheila Gmack, famosa por barraco e topless no Leblon, morre aos 33 anos

A empresária Scheila Gmack, conhecida por se envolver em um barraco no Leblon em 2020, morreu nesta quarta-feira (25) aos 33 anos. A informação foi divulgada por um primo de Scheila nas redes sociais, mas a causa da morte não foi revelada.

“Não dá para acreditar ainda, você se foi assim, tão nova e com muitas coisas para conquistar pela frente. Vou guardar as melhores lembranças de você prima, sempre irei me lembrar do seu sorriso. Descanse em paz, que nesse momento você esteja confortável com Deus. Você estará para sempre em nossos corações. Amamos você, Scheila Gmack”, escreveu.

Em setembro de 2020, Scheila viralizou nas redes sociais ao protagonizar uma briga no Leblon, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela e uma amiga estavam de biquíni no banco de trás de um carro conversível quando Aline Cristina Aráujo, se incomodados com a cena e atirou garrafas de água contra as duas.

Scheila saiu do carro e agrediu Aline que estava sentada na mesa de um restaurante. O namorado de Aline na tentativa de defender a companheira acabou arrancando a parte de cima do biquíni de Scheila.

Na época, Aline afirmou que a intenção era “apagar o fogo do trio que promovia preliminares no veículo”.