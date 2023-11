Empresa de Ana Hickmann ganha ação na Justiça em meio a dívida milionária

Ainda segundo o UOL, em sua defesa a empresa alegou que "não ocorreu nenhum descumprimento contratual, tendo todas as alterações contratuais sido realizadas com o consentimento da autora".

A empresa do casal alegou que a Excellence Internacional 'limitava em colocar para comercialização produtos já confeccionados, efetuando a troca de etiquetas, ou seja, desvirtuando por completo o objeto do contrato de licenciamento'

Segundo o UOL, a empresa da apresentadora alegou que a então parceira comercial não estava cumprindo com as obrigações que era 'fabricar, distribuir e comercializar os produtos licenciados da marca Ana Hickamnn'. O contrato foi firmado em 2021.

