Emocionado, Orlando Morais recebe alta após vencer a covid-19

O cantor Orlando Moraes, marido de Gloria Pires, recebeu alta do hospital após vencer a covid-19. Orlando estava internado desde o dia 23 de março e deixou a UTI na segunda (29).

O marido de Gloria publicou um texto agradecendo à família e aos profissionais de saúde: “A melhor notícia que podia receber e dividir com vocês: venci a covid! Quero agradecer primeiramente minha família que foi e sempre será meu porto seguro. Meu muito obrigado, do fundo do coração, a todos os profissionais que entraram no meu quarto sorrindo todos os dias, me dando amor, luz e vida nesse período tão difícil. E claro obrigado a todos os familiares, amigos, fãs que encheram meu coração com orações e mensagens positivas!”, disse.

O artista também desejou recuperação para todos que estão enfrentando a doença. “Vou passar a Páscoa com minha família, em casa e descansando, de onde sigo com minhas orações para todos que estão em tratamento. Vocês vão vencer essa, eu tenho fé. Continuem se cuidando, nós vamos vencer essa e logo mais poderemos nos abraçar novamente”, finalizou.