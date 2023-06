Emily Garcia aparece com martelo e parte para cima de ex Babal Guimarães; vídeo

Em um momento, uma mulher alerta que Emily não pode estar ali pois tem uma medida protetiva contra Babal. O irmão de Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, perdeu a guarda do filho do casal devido à acusação de agressão. Emily chegou a mostrar hematomas causados pelo então marido, na época.

“Você é um bosta!’, “Vou pegar as minhas coisas”, “Tá com medo do quê?”, disse ela em alguns momentos. Emily ainda cita uma “garota de programa” para o ex.

Após uma troca de farpas no Instagram, influencer foi filmada segurando o martelo em um vídeo publicado pelo próprio Babal, que afirmou que ela ainda quebrou um dos vidros do imóvel.

FAMOSOS: Após troca de farpas nas redes sociais, Emily Garcia foi até o encontro de Babal na casa em que eles moravam juntos. A influenciadora foi flagrada chegando com um martelo, quebrando vidros e ameaçando partir para cima do ex. pic.twitter.com/GyqRQW1LhU

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.