Emilly Araújo revela motivo de ter desistido de ir para A Fazenda 14

No entanto, Emilly não descarta participar no futuro . “Eu não fecho portas nunca na minha vida. Mas atualmente não é um dos meus planos”, contou.

“Estou em um momento com algumas metas profissionais e entendi, junto a minha equipe, que não seria o momento certo para me aventurar em um novo reality show agora”, completou.

A campeã do BBB17 primeiro garantiu aos seguidores que não estará no programa, e em seguida explicou o motivo. “Eu não vou para A Fazenda. Eu não estou mentindo e vocês vão ver que não estou mentindo. Juro pela minha vida, pela nossa amizade que eu não vou para A Fazenda”, disse.

Emilly Araújo era dada como certa por Leo Dias, do Metrópoles, em ‘A Fazenda 14’, mas para a frustração dos fãs, ela não está no elenco do reality show da Record TV.

