Emilia Clarke revela que parte do cérebro não funciona após dois aneurismas

Emilia Clarke revelou que parte do seu cérebro não funciona após ter dois aneurismas. A atriz de 35 anos disse ter tido sorte de estar viva e sem sequelas graves.

“Foi apenas a dor mais excruciante, vômitos enormes, tentando recuperar a consciência. Fiquei dizendo falas minhas da série ('Game of Thrones') na cabeça. Se você está vomitando e tem dor de cabeça, isso não é bom para o seu cérebro. Eu tinha 22 anos (quando teve o primeiro aneurisma), mas foi útil ter 'Game of Thrones' para me varrer e me dar esse propósito”, disse em entrevista ao “Sunday Morning BBC”.

"Tem uma quantidade de meu cérebro que não é mais utilizável, e é notável que eu seja capaz de falar, às vezes de forma articulada, e viver minha vida completamente normal, sem absolutamente nenhuma repercussão. Estou na minoria muito, muito, muito pequena de pessoas que podem sobreviver a isso", disse.

Emilia afirmou ter ficado impressionada ao saber através de exames que parte do cérebro não funciona mais. “Realmente falta um pouco (do cérebro), o que sempre me faz rir! Porque em casos de derrames, basicamente, assim que qualquer parte do seu cérebro não recebe sangue por um segundo, ele desaparece. Isso meio que mostra o quão pouco de nossos cérebros realmente usamos”, ressaltou.