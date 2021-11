Em vídeo vazado, Marcius Melhem debocha de denúncias de assédio na Globo

"A defesa de Marcius Melhem esclarece que é absurda qualquer relação entre esse vídeo e denúncias que foram feitas mais de um ano depois. As pessoas que cantam na filmagem estavam fazendo menção a uma festa que foi proibida pela emissora. A comemoração foi então realizada fora da empresa, e o grupo brincava sobre esse fato. Nenhuma relação com denúncias que sequer existiam".

Segundo o colunista Leo Dias, a festa ocorreu no dia 15 de outubro de 2018. Na gravação, Melhem está acompanhado de atrizes, roteiristas, entre outros, cantarolando os seguintes versos: "Não tem compliance lá! Não tem compliance lá! Não adianta reclamar no DAA".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.