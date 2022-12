Em video, Tirullipa pede desculpas após ser expulso da Farofa da Gkay por assédio

No pronunciamento, o humorista admite que errou e pede desculpas à influencer Nicole Louise e às outras mulheres a quem desnudou sem o consentimento. Ele fala que tentou "levar uma brincadeira, uma alegria", mas acabou errando e vacilando, como humorista. O vídeo foi gravado no carro ao lado da esposa de Tirullipa, Stefânia Lemos.

AGORA: Tirullipa se pronuncia após ser acusado de assédio na Farofa da Gkay: “Tentei levar uma brincadeira e me excedi. A gente que trabalha com comédia, é muito complicado. Deus sabe do meu coração, vim aqui gravar com minha esposa.” pic.twitter.com/oDfojM2g9d

