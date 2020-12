Em vídeo, Marcelo Adnet imita Marcelo Crivella e ironiza prisão de prefeito

Marcelo Adnet agitou as redes sociais, na manhã desta terça-feira (22), ao comentar sobre a prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, durante a Operação Hades.

Bom dia kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/rFzQ6mWVhp — Rene Silva (@eurenesilva) December 22, 2020

Imitando Crivella, o humorista ironizou a prisão do político em um vídeo. "Olá, pessoal, bom dia. Acabei de acordar e vi que eu fui preso. Isso é um absurdo. Eu disse que o Eduardo Paes tinha que ser preso (...) Eu falei com várias pessoas no Rio de Janeiro que disseram que eu fui preso, mas não é verdade. Inclusive lá na Record, emissora do meu tio, tá dizendo que eu fui apenas conduzido", disse ele.

Sobre a Operação

De acordo com o Sistema Globo, a ação é um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto 'QG da Propina' na Prefeitura do RJ, onde empresas que tinham interesse em fechar contratos ou tinham dinheiro para receber do município entregariam cheques a Rafael Alves, então presidente da Riotur. Ele facilitaria a assinatura dos contratos e o pagamento das dívidas.