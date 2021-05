Em vídeo emocionante, Bráulio Bessa deixa hospital após vencer Covid-19

O poeta Bráulio Bessa, de 36 anos, conseguiu vencer a Covid-19. Conhecido pelo programa “Encontro” com Fátima Bernardes, ele chegou a ir para a UTI devido a baixa saturação, e necessitou do auxílio de oxigênio, em um hospital de Fortaleza, no Ceará.

Ao receber alta, ele saiu em uma cadeira de rodas com a plaquinha “Eu VENCI a Covid-19”, com expressão emocionada enquanto os profissionais da saúde o aplaudiam. 'Obrigado Deus, obrigado ciência! Obrigado a todos que me querem bem", escreveu.

"Hoje, 29 de maio, temos a alegria de anunciar que, depois de quatro dias de internação em decorrência da Covid-19 e de melhoras constantes e significativas, Bráulio Bessa recebeu alta hospitalar e continuará sua recuperação em casa. Agradecemos do fundo do coração por todas as orações, mensagens, energia e carinho de cada um de vocês durante esse período", escreveu a assessoria do artista em comunicado.