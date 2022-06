Em vídeo, Bruno Gagliasso manda recado a Sérgio Hondjakoff

Os pais do ator precisaram deixar a casa e estão preocupados que o rapaz tenha uma overdose. Ele teria se trancado no local ameaçando quem tentasse entrar lá.

Sérgio assustou internautas ao aparecer em um vídeo transtornado ameaçando matar o pai caso ele não lhe emprestasse R$ 1 mil. No vídeo, Sérgio afirma que o pai prefere que ele seja internado contra sua vontade do que emprestar a quantia.

