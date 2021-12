Em vídeo após prisão, Ávine Vinny justifica ameaça à ex-mulher: 'discussão acalorada'

Após deixar a prisão nesta terça-feira (14), o cantor Ávine Vinny se pronunciou mais uma vez sobre ter ameaçado de morte a ex-mulher, a enfermeira Laís Holanda. Conhecido pela música “Coração Cachorro”, o cantor publicou um vídeo afirmando que se “excedeu com uma pessoa que não merecia”.

"Ontem realmente houve uma discussão acalorada entre eu e a mãe da minha filha e nessa discussão eu acabei me excedendo com uma pessoa que não merecia, que é a mãe da minha filha, e ela procurou ajuda, procurou os direitos dela, mas agora está tudo esclarecido, tá tudo ok. Peço a vocês que respeitem a mãe da minha filha, ela é uma mulher honrada, uma pessoa que eu sou fã e não vou permitir que vocês falem mal dela", disse.

O cantor também negou que a briga tenha ocorrido por ciúmes ou busca por fama: "A briga não foi porque eu estava com alguém e ela ficou com ciúmes, não foi porque eu queria ver minha filha e ela não deixou ou porque ela estava procurando fama ou dinheiro. Namorei com ela 4 anos, a gente tem uma filha de quatro anos, então são oito anos de história que nunca aconteceu coisa desse tipo”, afirmou.

Ele pediu, ainda, que os apoiadores rezem por ele: “Orem por mim, orem por ela e peço perdão. Estou em um processo de construção e desconstrução ao mesmo tempo", finalizou.

As informações são de que a vítima foi ameaçada de morte pelo cantor por telefone e procurou a polícia, tendo sido novamente ameaçada pelo ex em uma nova ligação. O cantor foi preso na segunda-feira (13) e solto no dia seguinte, após a vítima retirar as acusações ao decidir não seguir com processo. Laís contou que as ameaças iniciaram depois que ela deixou a filha do ex-casal e a babá no prédio do cantor, que teria questionado o motivo da enfermeira não subir também. Sem resposta, Vinny ligou para a ex e teria começado a insultá-la, inclusive, com ameaças de morte: "Eu destruo a minha vida, mas acabou com a tua", disse.