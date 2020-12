Em reprise, Tancinha e Beto gravam novo final para 'Haja Coração'

Mariana Ximenes e João Baldasserini estão gravando um novo final para Tancinha e Beto em "Haja Coração".

Na novela de 2016, Tancinha se casava com Apolo (Malvino Salvador). Agora, 4 anos depois, a Globo resolveu reunir a atriz com o intérprete do outro pretendente, Beto, e refazer o final feliz da feirante com o rapaz.

Segundo o F%, da Folha de S. Paulo, a emissora tentou esconder que estava gravando as cenas inéditas, mas não conseguiu. Além dessa, a personagem Teodora Abdalla (Grace Gianoukas) também terá cenas inéditas incluídas, nas quais aparece tentando sobreviver em uma ilha deserta.