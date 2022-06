Em Parintins, campeã do BBB 20, Thelma Assis fala sobre torcida para Garantido ou Caprichoso

Thelma Assis, campeã do Big Brother Brasil 2020, está no Amazonas para curtir o 55º Festival Folclórico de Parintins e por lá brilhou na Festa dos Visitantes, que precedeu o festejo dos bumbás com muita cantoria em uma festa aberta para o público com atrações nacionais e locais.

Questionada se torce para o Garantido ou para o Caprichoso, Thelminha - que é médica e veio a Manaus fazer trabalho voluntário nos hospitais durante a crise de oxigênio em janeiro de 2021, na pandemia da Covid-19 - afirmou que ainda será escolhida pelo boi.

"Eu tô sabendo que o boi vai me escolher. É isso. Não sou eu que escolho, é o boi que me escolhe. Então eu tô ansiosa por esse momento. Amanhã a gente vai resolver", disse ela, se referindo ao primeiro dia do Festival que acontece nesta sexta-feira (24).