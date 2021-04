Em momento raro, Isabelle Drummond comenta período após assassinato do pai

Em uma entrevista rara, Isabelle Drummond falou, ao canal de Thais Fersoza no YouTube, sobre o período em que seu pai foi assassinado e as mudanças na vida e carreira que vinha sofrendo antes e durante aquele momento.

A atriz de 27 anos começou falando da sua vontade de deixar o Sítio do Picapau Amarelo, em que interpretou a boneca Emilia.

"Eu saí do sítio com 12 anos, então quando eu tirei aquela peruca e aquela maquiagem e voltei a ser menina, e comecei a ser uma menina mais velha um pouquinho, você vai ficando mais mocinha, vamos dizer assim. Então, é aquele momento que é de transição para qualquer pessoa. Eu estava vivendo uma transição muito forte, porque eu já queria há muito tempo sair do sítio e o pessoal falava: não, mais um ano, mais um ano... Demorou três anos mais ou menos para eu sair", disse.

A época coincidiu com a morte do pai, Fernando Luiz, que foi assassinado assim que deixou o banco durante um assalto. "E eu já não aguentava mais, porque eu queria explorar outras coisas, apesar de eu ter feito... Fiz especial, filmes, mas novela era a minha linguagem. Eu queria entrar nas novelas, que também era o meu sonho desde pequenininha. Entrar naquelas novelas que me encantavam e tal. E aí quando eu saí do sítio foi justo quando eu perdi o meu pai. A gente estava acho que no último ano. Eu não me lembro assim exatamente como estava a minha parte profissional. Mas, assim, foi super um escândalo né, e foi acho que algo que também intensificou esse meu processo interno", afirmou

Com as mudanças na sua vida, a atriz resolveu se dedicar aos estudos fora do Brasil, por dois anos.

"Daí eu não sei se foi no ano que eu perdi o meu pai, mas eu sei que foi ali foi o início de um processo mais difícil. Nesta novela eu já estava bem mais introspectiva. E daí também eu já estava querendo explorar outras coisas, estudar, viajar, fazer inglês. Eu fui fazer inglês sozinha com 14 anos. Eu viajei para Cambridge. Eu tinha feito uma novela e daí eu pedi para não fazer nenhuma novela, porque eles tinham me chamado para fazer uma outra novela. Aí eu pedi para fazer umas férias para fazer esse inglês", conta.

A atriz também falou sobre religião e sobre a sua introspecção, além de falar sobre a sua ONG "Casa 197", entre outros assuntos. Confira a entrevista na íntegra: