Em meio a rumor de encontro com James Rodriguez, Erika Schneider e Bil Araújo reatam namoro

O que ela diz: Érika surgiu no Instagram algumas horas depois esclarecendo que de fato o ex James Rodriguez está em Miami assim como ela, mas que é pura coincidência. Érika apareceu em vídeos nos bastidores de um trabalho como modelo.

Assessoria estranhou: :Em nota, a assessoria deixou escapar que não estava sabendo de nada disso, nem do trabalho da modelo. “Até onde nós sabemos, Bil Araujo e Erika Schneider estão solteiros desde que terminaram o relacionamento e este trabalho dela não foi comunicado para nós. O que é estranho pois todas as negociações de nossos assessorados passam por nossas mãos.".

Namoro reatado: Leo Dias ligou para Érika, que não atendeu, e para Bil Araújo, até então seu ex, e o ex-BBB acabou deixando escapar que ele e a bailarina reataram o namoro, e que desconhecida o suposto encontro com James.

Erika Schneider e Bil Araújo reataram o namoro e logo de cara a ex-Bailarina do Faustão e ex-A Fazenda está precisando lidar com uma situação desconfortável.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.