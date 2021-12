Em meio à polêmica, Tiago Leifert falta na última noite na Globo em final do The Voice

Tiago Leifert não vai se despedir do público da TV Globo na noite desta quinta-feira, 23. O apresentador, que faria sua última aparição na emissora sentado na plateia na final do The Voice Brasil hoje, afirmou que não vai poder comparecer. Vale lembrar que Tiago está de saída da Globo após ter pedido o fim do seu contrato depois do BBB 21, e um dos principais motivos foi para acompanhar o crescimento da filha Lua, nascida neste ano. Na ocasião, Leifert pediu para fazer uma despedida apresentando o "The Voice Brasil", mas precisou sair da atração alegando um problema familiar. Outro detalhe é que ele está em meio a uma polêmica com Ícaro Silva, que até agora segue repercutindo e ganhando novos pronunciamentos de famosos. Em um vídeo, Tiago afirmou que não poderá comparecer também por motivos pessoais: "Hoje é a final do The Voice. Seria a minha última noite. Tinha o plano de ir pro Rio e ficar na plateia, pra ficar perto do Dézinho [Andre Marques], dos técnicos, da equipe e dos finalistas, mas não vai dar. Ainda tô precisando ficar aqui em São Paulo perto da minha família, no momento certo a gente até conversa sobre isso", afirmou. "Eu não tô de tornozeleira eletrônica. Podem falar: 'Não pode viajar porque tá de tornozeleira, foi pego num desdobramento da Lava-Jato'. Mas não é isso, no momento certo a gente se fala. Eu queria muito estar lá, vou fazer um esforço pra assistir por causa do horário. Temos uma bebê em casa, os horários são maluquinhos aqui, mas eu queria deixar um beijo pra toda equipe. Boa final!" disse ele.

