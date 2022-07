Em meio a polêmica, Leo Picon diz que Caio Castro tem 'fama de mão de vaca'

A postagem dela dividiu internautas que a defendem e outros que disseram que ela não soube interpretar o texto do ator. Parte dos internautas defenderam que os homens devem pagar a conta porque as mulheres gastam muito para ficarem bonitas. "A realidade é que as meninas gastaram o dobro do valor do jantar para irem belíssimas", justificou uma pessoa.

Também nesta quarta, a advogada Deolane Bezerra, 34, mandou uma indireta ao ator. "Se tá ruim 'para mim', imagina para quem pensa que pagar um jantar é sustentar uma mulher, ajuda né", escreveu a influenciadora no Twitter, sem citar o nome do ator.

Ele continuou dizendo que, caso alguém um dia saia com a estrela da Globo, seu conselho é dividir a conta. "Mas pense bem... pare de discutir sobre isso. Se saírem com ele dividam a conta e pronto. É o Caio Castro. Sinônimo de beleza, galã, colírio. É o mínimo."

"Eu não gosto de me meter em coisas assim, mas gostaria de falar que essa discussão não é útil... o Caio não vai chamar vocês para jantarem com ele", começou. "Mas se chamar... o Caio é o rei de esquecer a carteira e fazer os amigos pagarem a janta. Ele tem fama de mão de vaca."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Leo Picon, 26, defendeu o amigo Caio Castro, 33, nesta quarta-feira (27) após o ator declarar que se incomoda em não dividir conta com uma parceira quando está em um encontro. Ele disse no Twitter, que o artista tem fama de "mão de vaca" entre os amigos.

