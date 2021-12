Em meio a brigas, mãe de Medina manda recado em aniversário do surfista

Simone Medina fez um post parabenizando o filho, Gabriel Medina, pelo seu aniversário de 28 anos, comemorado neste 22 de dezembro. Ela relembrou uma época em que os dois estavam próximos e pediu para o filho lembrar que Deus é maior que tudo. A mãe e o surfista estão brigados desde que ele se casou com Yasmin Brunet. Por falar na modelo, ela organizou uma festa surpresa para o amado, e Simone não esteve presente. A declaração de Simone no aniversário do filho surpreendeu seguidores, já que eles estão brigados e ela sequer falou com ele por telefone quando ele se tornou tricampeão mundial do Surf em setembro. Recentemente, Leo Dias mostrou que Simone mandou mensagem a Medina detonando Yasmin e a mãe, Luiza Brunet, e afirmou ainda que tinha um vídeo de sexo antigo da modelo. Luiza Brunet decidiu processá-la, e Yasmin se pronunciou repudiando o posicionamento machista e homofóbico da sogra nas mensagens.

