Em fisioterapia, avanço de Rodrigo Mussi anima médicos: 'Fez mais do que pediram'

O avanço de Rodrigo Mussi durante sessão de fisioterapia animou a equipe médica da unidade em que ele está fazendo tratamento. De acordo com o irmão do ex-bbb, Diogo Mussi, Rodrigo "fez mais do que pediram".

"Hoje, o Rod se superou na fisioterapia. Fez mais do que pediram, o que gerou muito ânimo na equipe do Instituto. Um baita avanço. Também fez fono e terapia ocupacional. O seu dia foi mais animado e está bastante focado", disse Diogo em publicação no instagram nesta terça (3).

Rodrigo teve alta hospitalar no dia 28 de abril após sofrer um acidente de carro na Marginal Pinheiros no dia 31 de março. Ele sofreu traumatismo craniano e fraturas pelo corpo.