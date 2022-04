Em festa 'Memórias', Paulo André relembra momento com Jade Picon

A última festa do BBB 22, 'Memórias', que relembra a trajetória dos brothers no programa, emocionou os participantes e fez com que Paulo André se lembrasse de Jade Picon.

Além dos artistas que fazem um show on-line, a festa também conta com vídeos e fotos dos participantes durante o programa. Em um dos momentos, a produção mostrou uma foto de Paulo André com Jade, sua affair dentro do reality e com quem teve o beijo mais esperado da edição.

PA logo fez questão de comentar e ficar babando: "Esse plano com a Jade ficou animal."

Fila andou?

No início do mês, começaram boatos de que a ex-affair de que Picon estaria ficando com o surfista Gabriel Medina, após cmeçarem a circular prints de quartos semelhantes que os dois teriam postado nos Stories, dando indícios de que estariam juntos no mesmo quarto de hotel.