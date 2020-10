Em A Fazenda, Mariano insinua que Biel é usuário de drogas

Após a prova do Fazendeiro, Mariano insinuou que Biel é usuário de drogas depois do discurso que ele fez citando a música do Racionais MC's na noite desta quarta-feira (15). O cantor, Carol Narizinho e Tays Reis estão na roça da semana.

Os peões conversavam na sala quando Jojo Todynho interrompeu: "Gente, não é possível, estou me indignada agora... Estou aqui lembrando da letra da música do Mano Brown, e foi surreal", disse ao se referir sobre a defesa de Biel.

O jovem cantou parte da música Jesus Chorou: "Dinheiro é bom, quero sim, essa é a pergunta, mas dona Ana fez de mim um homem". Mas a funkeira informou aos demais sobre o resto da canção: "Mas dona Ana fez de mim um homem e não uma puta".

Após tudo definido os peões conversam sobre prova e a roça. #afazenda12 #provadofazedeiro - parte 8 pic.twitter.com/qFpLTvTO0T — A Fazenda 12 - Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) October 15, 2020

Ela ainda chegou a questionar se o cantor teria insinuado que eles eram "putas". A câmera então corta para o quarto mostrando Biel e Tays. Quando ela retorna para a sala é possível ouvir Mariano dizer: "É muita droga que esse menino usa".

A câmera corta novamente e o assunto é encerrado.