Em encontro com Viola Davis, Iza solta vozeirão com 'Killing Me Soflty': 'hipnotizante'; assista

Iza encantou geral ao soltar o vozeirão cantando à capela "Killing Me Softly", clássico de Fugees, durante um encontro com a vencedora do Oscar Viola Davis, na casa de Taís Araújo e Lázaro Ramos nesta segunda-feira (19).

Os vocais cristalinos! IZA cantando "Killing Me Softly With His Song" em evento com a presença de Viola Davis na noite de ontem. pic.twitter.com/RItOMuTeCO — BCharts (@bchartsnet) September 19, 2022



A atriz está no Brasil para divulgar o filme A Mulher Rei. Quem divulgou o vídeo de Iza cantando no encontro foi o assessor de Taís, Antonio Trigo. "Não aguento: como que aguenta isso?", escreveu ele.

Entre os comentários estavam: "HIPNOTIZANTE!", "Eu sou alucinada por você", entre outros, alguns deles feitos por amigos famosos como Giovanna Ewbank.

No encontro com a vencedora do Oscar, estavam ainda outras personalidades como Ícaro Silva, Seu Jorge, Zezé Motta, Djamila Ribeiro e Dandara Mariana.