Em depoimento, melhor amigo diz que Gugu Liberato nunca transou com Rose

O diretor Homero Salles, que se diz melhor amigo de Gugu Liberato, afirmou que o apresentador nunca transou com Rose Miriam Di Matteo e que foi escolhida para ser mãe dos filhos dele por ser "de confiança".

Segundo Erlan Bastos, do Em Off, a declaração foi feita em depoimento à Justiça, no processo em que Rose pede o reconhecimento de união estável com Gugu.

Salles, que trabalhou com Gugu no SBT e na Record, afirmou que Gugu e Rose se conheciam há muito tempo e viviam tranquilamente até 2011, quando um advogado sugeriu que Rose deveria receber mais coisas de Gugu além de ajudas financeiras. Com isso, eles precisaram criar um documento para a criação dos filhos.

Na época, ela ganhava uma mesada e outras coisas como troca de carros e o pagamento da sua faculdade de Medicina. Segundo Salles, eles faziam viagens apenas em família, acompanhados dos filhos, e mantinham quartos separados na casa onde moravam.

O diretor afirmou que Gugu quis que a herança ficasse com os filhos e sobrinhos porque 'a geração mais nova cuidaria da mais velha'.

Ele conta que em 2019 após a morte de Gugu, ofereceu um acordo à Rose para tentar evitar que ela entrasse com o processo. "Disse à Rose que se ela entrasse com um processo estaria tirando os bens dos filhos. Ela me disse que a irmã morava de aluguel, eu disse que cederíamos um imóvel; ela disse que queria um valor mensal, eu disse que ela teria uma mesada igual a mãe do Gugu", afirmou.

"Eu não tenho raiva e nem mágoa da Rose e das crianças, mas nunca vou perdoar por entrarem na Justiça… Jogaram o nome do Gugu na lama com toda essa exposição", concluiu ele em seu depoimento.

Desde que Gugu morreu, Rose recebe uma pensão, além de uma mansão avaliada em R$ 6 milhões, que pertencia a ele, da qual ela abriu mão no ano passado, ao colocar a propriedade no nome dos filhos.