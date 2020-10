Em áudio, Mallu Ohanna confirma ter ficado com Gusttavo Lima ainda casado

Mallu Ohanna, ex-mulher do 'Dudu do Palmeiras, confirmou em áudio que ficou com Gusttavo Lima quando ele ainda era casado com Andressa Suita. A conversa foi divulgada pela colunista Fabíola Reipert, no Balanço Geral, desta segunda-feira (19).



Na conversa por telefone, ela responde perguntas de um produtor do programa. Em um dos trechos, Ohanna é questionada se sabia que o ex-casal estava em crise no casamento. Ela então responde: 'Ele falou que estava casado, só".

Sobre o local do acontecimento, a ex-mulher do jogador afirmou que foi na casa de Leonardo, há mais ou menos dois meses, em Goiânia. Na casa também estariam Zé Felipe e Virginia.