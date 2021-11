Em 1ª nas pesquisas, Matthew McConaughey não vai se candidatar a governador do Texas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Matthew McConaughey decidiu não se candidatar a governador do Texas. O vencedor do Oscar anunciou em sua conta do Instagram que o cargo é um "caminho que estou optando por não seguir neste momento".

Ele ainda completou que quer se concentrar em servir ao povo de seu estado natal de maneiras diferentes do que virar político.

Em um vídeo de três minutos, McConaughey falou sobre os valores de serviço e responsabilidade, além de problemas na política local e nacional antes de indicar que não iria concorrer desta vez.

Uma pesquisa divulgada nesta semana pelo jornal Dallas Morning News imaginou uma possível disputa entre o atual governador Greg Abbott, republicano, e Matt.

As parciais foram: Abbott com 35% e Matt com 43% das intenções de votos. Agora, quando o confronto é entre Beto O'Rourke, democrata, e McConaughey, Beto recebeu 27% e Matt 49%.

Caso aceitasse concorrer, ele certamente não seria a primeira celebridade a ganhar uma corrida para governador nos Estados Unidos. Ronald Reagan e Arnold Schwarzenegger nunca haviam se candidatado, mas venceram a disputa para o governo da Califórnia — Reagan ainda chegou depois ao cargo de presidente.