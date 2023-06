Neymar e Bruna posam de mãos dadas em 1ª aparição após jogador admitir traição

Neymar e Bruna Biancardi apareceram de mãos dadas, retratando a família feliz no leilão beneficente do jogador, na noite desta quarta-feira (22). Junto, também posou o seu primogênito, Davi Lucca, de 11 anos.

Grávida, a influenciadora foi traída pelo jogador na véspera do Dia dos Namorados, e o caso tomou proporções internacionais com a divulgação das 'provas' em sites de fofoca.



O jogador publicou um pedido público de perdão no Instagram para a namorada, o que segundo uma fonte ligada ao jogador, seria estratégia de sua equipe para amenizar a imagem antes do evento beneficente. A grande expectativa da noite era a presença de Bruna. Segundo o Extra, a sua ida ao evento confirma que a relação não foi abalada pela infidelidade de Neymar.

O evento beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. tem como objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social. No leilão, serão disponibilizadas experiências como uma partida de pôquer com Neymar no Cruzeiro Ney em Alto Mar e dois ingressos para a Farofa da Gkay com posts no Instagram da influencer, camiseta autografada por Pelé e Neymar, partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador, entre outras.