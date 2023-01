Elon Musk se torna o primeiro a perder US$ 200 bilhões de fortuna; saiba o motivo

O bilionário Elon Musk, dono do Twitter e da montadora de carros elétricos Tesla, é o primeiro a perder mais de US$ 200 milhões em patrimônio. Após atingir um pico de US$ 340 bilhões em 4 de novembro de 2021, ele tem agora US$ 126 bilhões, segundo a Bloomberg.

A queda na fortuna de Musk é explicada por dois fatores principais: o valor da Tesla, que chegou a US$ 1 trilhão em outubro de 2021, caiu e está em US$ 357 bilhões – Musk tem cerca de 13% da empresa.

A venda de mais de US$ 39 bilhões em ações da Tesla por Musk desde dezembro de 2021 – o empresário usou parte do valor para financiar a compra do Twitter