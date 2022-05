Elon Musk é o Noé de nosso tempo, afirma Patrícia Abravanel sobre bilionário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A visita de Elon Musk ao Brasil nesta sexta-feira foi um dos assuntos mais comentados do dia, já que ele participou de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, membros do governo e empresários em um hotel de luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Entre os diversos convidados, estiveram representantes da BTG Pactual, Oi, Riachuelo, Claro, Rede D'Or, e também Patrícia Abravanel, apresentadora filha de Silvio Santos e mulher do ministro de Fábio Faria, ministro das Comunicações, que convidou Musk ao país.

A empresária, onipresente nas telas do SBT, postou fotos nas redes sociais com o bilionário, que firmou uma parceria com o governo brasileiro para operar satélites da sua startup Starlink na Amazônia. No texto, ela cita versículos do livro bíblico de Gênesis, relembrando a história de Noé, responsável pela arca que salvou humanos e animais do dilúvio.

"Noé foi tido por louco. Estudiosos dizem que nunca havia chovido na terra antes. Mas lá estava Noé, falando de um dilúvio e construindo um barco gigante. Seria Noé um louco ou um visionário habilidoso escolhido por Deus?", escreveu, para logo em seguida comparar o bilionário ao personagem.

"Gênio por todos seus feitos já realizados. Seu maior sonho é tornar a humanidade interplanetária. Sua nova nave, chamada Starship, projetada para viagem a lua e ao planeta vermelho já está sendo construída. Louco, gênio, sonhador, visionário. Será ele o Noé do nosso tempo?", perguntou.

Da fala de Musk durante o evento, ela diz ter guardado uma frase: "Se pergunte, como posso ser útil e seja!". "Simples e profunda", definiu.

Agradeceu ainda ao seu marido pela visita de Musk ao Brasil, afirmando que seu legado transformará gerações.