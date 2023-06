Elliot Page revela ter sofrido assédio sexual e homofóbico de ator famoso de Hollywood

"[Em Hollywood], essas são pessoas muito poderosas. São elas que escolhem quais histórias estão sendo contadas e criam conteúdo para as pessoas verem ao redor do mundo", continuou.

"Eu passei por várias versões dessa história ao longo da minha vida. Muitas pessoas que são queer e/ou trans lidam com isso constantemente. Esses momentos que geralmente não falamos sobre ou que supostamente devemos ignorar, quando, na verdade, são muito horríveis. Coloquei essa história no livro para destacar a realidade, a merda com a qual lidamos e o que nos é constantemente escancarado, especialmente em ambientes predominantemente cis e heterossexuais. Como navegamos nesse mundo onde você passa por momentos mais extremos e flagrantes como esse. Ou, por onde você precisa ouvir aquelas 'piadinhas'.", relatou Page.

Dias depois, Elliot o viu na academia, ocasião em que o ator voltou a tocar no tema: "Eu não tenho problema com pessoas gays, eu juro".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.