Ellen Pompeo se despede de Grey's Anatomy e diz que show tem que continuar

Ellen ainda ironizou as muitas saídas de atores do elenco. "Essa não é a primeira vez de vocês nessa montanha russa. Vocês sabem que o show deve continuar e eu, com certeza, voltarei para visitar", finalizou.

Em seu perfil do Instagram, ela disse: "Sou eternamente grata pelo amor e pelo apoio de vocês, e por Meredith Grey e as 19 temporadas da série".

