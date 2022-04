Eliezer se incomoda com atitude de P.A: ‘pegou a cadeira e foi pra outra mesa’

Depois do comentário, mesmo sem ter ouvido, P.A voltou e sentou-se à mesa com o quarteto.

O brother comentou com as ‘Comadres’ Lina, Jessi e Natália: "Você viu que o nosso papo é tão interessante, que o P.A pegou a cadeira e foi lá para outra mesa".

Último integrante do quarto Lollipop, Eliezer reclamou da atitude de Paulo André durante o café da manhã deste sábado no BBB22.

