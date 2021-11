Elenco de Verdades Secretas 2 apoiam Camila Queiroz e discordam que atriz recusou interpretar papel

Por conta dessa relação contrária ao que disse a Globo, muitos integrantes do elenco foram pegos de surpresa ao ler a nota sobre o desligamento de Camila. De acordo com os artistas, a maioria prestaram apoio a ela lamentando o ocorrido por meio de mensagens. E discordam que a atriz tenha se recusado a interpretar o papel.

Muitos artistas que trabalham na obra saíram em defesa da atriz de maneira privada por temer represálias do público. Segundo o UOL, a relação da atriz e os colegas de elenco era diferente da relação dela com a emissora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.