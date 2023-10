Eleições na Argentina, crescimento econômico do Nordeste, bombardeios na Faixa de Gaza e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Massa supera favoritismo de Milei no 1º turno na Argentina, Nordeste deve puxar crescimento brasileiro na próxima década, Israel aumenta bombardeios na Faixa de Gaza e outras notícias para começar esta segunda (23).

ELEIÇÕES

Massa surpreende e sai na frente de Milei para 2º turno na Argentina. Peronismo demonstra força diante de ultraliberal, mas tem sua pior votação em 40 anos

ECONOMIA

Nordeste deve puxar crescimento do Brasil até 2033; veja os maiores investimentos por região. Resultado ainda não será suficiente para reduzir desigualdades regionais, segundo consultoria.

Norte e Sul devem sentir impactos mais positivos da Reforma no PIB.

FAIXA DE GAZA

Israel aumenta bombardeios na guerra com o Hamas em meio a risco de conflito regional. Avisos e aumento de presença militar reforçam tensão no Oriente Médio enquanto tentativas de mediação fracassam.

RIBEIRÃO PRETO

Mãe de Joaquim celebra absolvição, e defesa de padrasto recorre da pena de 40 anos de prisão. Julgada por omissão, Natália Ponte foi inocentada, enquanto Guilherme Longo foi condenado por homicídio triplamente qualificado.

VIOLÊNCIA

Agressor de irmã de Zanin é indiciado por lesão corporal e maus-tratos de animais. Homem afirmou que chutou animais e advogada para se proteger; polícia entendeu que ele teve intenção de ferir.

FORÇAS ARMADAS

Exército deverá responsabilizar ao menos 20 militares pelo furto de armas de quartel. Segundo general, há de solados a oficiais suspeitos de negligência no sumiço do armamento, que podem até serem presos.

TODAS

Adolescente iraniana hospitalizada após 'detenção moral' tem morte cerebral. Armita Geravand, 16, entrou em coma depois de ser abordada por suposta violação do uso do hijab, o véu islâmico; polícia nega agressão.

COTIDIANO

Babá brasileira é presa nos EUA sob suspeita de matar homem a tiros. Crime ocorreu na casa onde Juliana Peres Magalhães trabalhava; mulher do casal de empregadores dela também morreu.

AGROFOLHA

'Quem disse que preciso de força?', desafiam mulheres que cuidam de fazendas. Segundo confederação do setor, 19% das propriedades do agro são administradas por elas.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Internacional faz 7 a 1 no Santos, na maior goleada do Brasileirão. Primeiro gol, contra, saiu antes do primeiro minuto de jogo.

MEDALHA

Natação ganha ouro e quebra recorde no Pan-americano do Chile. Equipe do revezamento misto 4 x 100 bateu EUA e Canadá.

ESPORTE

Torneio de bowls faz cem anos no Brasil, mas quase ninguém sabe que esporte é esse. Existe no país cerca de uma centena praticantes da modalidade, que quer ser olímpica.

EUROPA

Viticultores franceses bloqueiam entrada de caminhões com vinho espanhol. Protesto ocorre em um contexto tenso devido à inflação e às más colheitas.