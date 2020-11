'Ela vai tirar o Brasil dos assassinos', diz Roger Waters ao pedir votos para viúva de Marielle

SÃO PAULO ,SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas das eleições municipais brasileiras, Roger Waters, ex-Pink Floyd, divulgou um vídeo em que pede votos para a arquiteta Monica Benicio, viúva de Marielle e candidata a vereadora no Rio pelo PSOL.

Em português, ele fala o número da candidata nas urnas e dá o seu recado contra o governo Bolsonaro.

"Ela vai tirar o Brasil dos assassinos, dos bandidos, dos milicianos e devolver ao povo", disse. "E lembrem-se: nós estamos com vocês".

Monica comemorou o apoio internacional. "Que emoção!", afirmou. Ela precisou se afastar das ruas na reta final da campanha porque está com Covid-19, mas conta com o apoio de militantes e lideranças como o deputado federal Marcelo Freixo para divulgar a candidatura até domingo.

Logo depois do primeiro turno da eleição presidencial brasileira, Waters mostrou no telão de seu show no Allianz Parque, em São Paulo, a inscrição "#EleNão". Parte do público vaiou e xingou o artista.