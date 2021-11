'Eduardo Costa impede minha ex de ver os filhos. Virou prisioneira', diz engenheiro

A novela de Mariana Polastreli, Eduardo Polastreli e Eduardo Costa continua. O ex-marido da empresária voltou a "colocar a boca no trombone" contra a ex, que segundo ele o deixou para ficar com o cantor. Nesta semana, o cantor publicou a primeira foto oficial do casal no feed do Instagram.

Agora, Polastreli alega que Eduardo Costa não deixa Mariana visitar os filhos devido a um ciúme doentio que o cantor teria do ex com quem ela foi casada por 15 anos. Os filhos que estão com o pai têm 14 e 9 anos de idade, e o mais novo, um bebê de 9 meses, está com a mãe.

“Ele tá privando a namorada de ver os filhos. Já são 2 meses que ela não vem ver os filhos mais velhos”, disse ele à coluna de Leo Dias, do Metrópoles. “Meus filhos perguntam pra ela quando vem, ela não sabe dizer. Não tem data, nem previsão. E é por ciúmes dele mesmo. Virou prisioneira lá”, disparou.

"Ela não está cumprindo o processo de guarda e visitação. Ela teria que trazer o menino de 15 em 15 dias pra minha visitação e não está cumprindo”, criticou ele, sobre o filho mais novo.

Mesmo sem ver a ex, Eduardo alega, ainda, que o bebê fica "permanentemente" sob os cuidados de uma babá. “Ela não trabalha lá. Não faz nada. Deixa o menino por conta de babá 24 horas".

Ainda segundo Eduardo Polastreli, Mariana fica até 5 dias sem mandar mensagens para os filhos no WhatsApp, e ele atribui isso a Eduardo Costa, que segundo Polastreli acusa, não deixa a namorada sair de Belo Horizonte.