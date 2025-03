Edu Guedes revela detalhes de 1º encontro com Ana Hickmann

Edu Guedes revelou detalhes do primeiro encontro com Ana Hickmann, após a apresentadora passar pela separação traumática do então marido, Alexandre Corrêa.

O apresentador e cozinheiro contou ao programa "Sabadou" com Virgínia Fonseca, que o encontro aconteceu dias depois e que ele, que era amigo há anos da apresentadora, foi seu ombro amigo na ocasião. Com isso, ele conta que não quis tomar nenhuma atitude romântica, já que Ana estava mal. "Nesse dia, eu vi que ela estava realmente, não é precisando de ajuda, mas precisando desabafar com alguém que ela gostava. Seja amigo, seja o que for... Foi uma choradeira para ela contar tudo", lamentou ele.

"Você imagina: ela com 40 e poucos anos, trabalhando duro desde os 15 anos, vê que tudo aquilo que ela tinha construído, tudo o que ela tinha feito, ela não sabia onde estava, não sabia o que tinha acontecido, as coisas desabando...", acrescentou.

"Nesse primeiro dia foi mais um apoio que eu queria dar para ela acima de tudo, e estar do lado dela. Depois as coisas foram acontecendo naturalmente", disse. "Acho que, muitas vezes, por tudo o que ela estava passando, eu não teria coragem de fazer qualquer coisa, tentar abraçar ela, dar um beijo nela. Não é esse meu espírito. Eu queria ajudá-la e estar do lado dela", contou Edu.