Éder Militão processou Karoline Lima durante namoro sem avisá-la

Recentemente, Karoline também afirmou que Éder a convenceu a ter um filho com ele, já que era o sonho do jogador. Ela retirou o DIU para engravidar.

Os dois ficaram juntos por 1 ano e o namoro acabou dias antes do nascimento da filha Cecília, agora com 2 meses. Karoline começou a criticar Éder após ele deixá-la sozinha em Madrid, na reta final da gravidez, para curtir baladas em Miami. Em seguida, ele passou o restante das férias no Brasil.

