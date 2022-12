Éder Militão leva ex para passar Natal com a filha e leva alfinetada de Karoline Lima

Éder Militão passou Natal com a família e a filha Cecília, fruto do relacionamento do jogador com a influencer Karoline Lima. Porém, o evento contou com uma presença inesperada.

De acordo com o jornal Extra, Militão convidou a ex-namorada Larissa Maurina para o Natal em família. A descoberta da presença da moça foi feita após uma postagem da prima do jogador ao qual Larissa repostou em suas redes sociais, que agora está privada.

Vale lembrar que Larissa não é a ex com quem Karoline trocou farpas nas redes sociais, mas durante o exposed Karoline afirmou que Militão também a traiu com Larissa.

Os dois estariam juntos em um evento na família da casa do jogador no Brasil quando Karoline estava grávida em Madrid. Uma outra prima do jogador saiu em defesa dele e contou que Militão teria conhecido Karol quando ainda estava namorando Larissa.

A estudante de Odontologia chegou a fazer um breve pronunciamento e disse que esteve no evento a convite da família do zagueiro, na época.

Alfinetada

Karoline Lima curtiu um comentário que criticava Militão por ter levado a ex na festa de Natal que estava a filha. “O auge é levar uma das que foi o caos na gestação da Karol para passar o Natal onde a filha deles está”, dizia o comentário.