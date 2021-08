Ed Sheehan anuncia o lançamento do seu novo álbum “Equals”

Em seu perfil no Instagram, Ed também deu outros detalhes sobre o tempo de acesso da faixa (que foi postado na plataforma digital). "Eu enviei para o meu amigo Micahel, que infelizmente faleceu este ano", explicou. O próximo single será lançado em 10 de setembro do próximo mês. Sim, uma nova era está chegando!

Isso é para os fãs de Ed Shreeran! Depois de vivenciar muitos mistérios, o cantor anunciou que seu novo álbum "Equals" será lançado no dia 29 de outubro. O projeto conta com 14 faixas cujos nomes foram revelados pelo próprio artista, entre elas o hit "Bad Habits".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.