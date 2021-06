Ed Motta tira a barba após 30 anos para tomar vacina contra Covid-19

Depois, ele postou uma nova foto sem barba e óculos, e criticou a própria aparência: "raspei barba e cabelo, para melhor vedação da máscara. O visual na minha imaginação e vontade lembra: Kojak, Otto Preminger, Isaac Hayes, Kirk Lightsey, Lex Luthor. A realidade: Meu chapa do Molejo, Marcelo Tas, Karnal, Pondé… Cara de intelectual de ocasião… Que a barba volte logo meu Deus, tá brabo. PS: sem óculos é um pedaço do inferno".

Ed Motta raspou a sua barba por uma boa causa, depois de passar 30 anos com ela. O músico de 49 anos vai finalmente tomar a vacina contra a Covid-19, e resolveu retirar os pelos faciais para ter maior segurança e vedação no uso da máscara, no momento em que for ao posto de vacinação.

