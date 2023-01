Earl Boen,o Dr.Peter Silberman de ‘Exterminador do Futuro’, morre aos 81 anos

Earl Boen — o Dr. Peter Silberman, de Exterminador do Futuro — morreu nesta quinta-feira, 5, no Havaí aos 81 anos. As causas da morte, no entanto, ainda não foram divulgadas.

Segundo um amigo do ator ouvido pela Variety, Earl foi diagnosticado com câncer de pulmão no segundo semestre do ano passado. À época da descoberta, o tumor já estaria em estágio quatro e desde então ele estaria em tratamento da doença.

Não foi só como ator que ele se notabilizou. Earl tem uma carreira extensa na dublagem, sua voz pode ser ouvida em desenhos animados como Liga da Justiça, Laboratório de Dexter, Kim Possible e Clifford. Ele também trabalhou na narração de diversos jogos como World of Warcraft e Metal Gear Solid 2.

Earl Boen nasceu em 8 de agosto de 1941 em Nova York, nos EUA. Ele deixa a sua mulher Cathy, a filha Ruby e os dois netos Kimmy Abaricia e Kimo Harbin.