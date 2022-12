É o fim? Boninho se despede de Dummies em vídeo: 'hora de arrumar a casa'

Acontece que os mascarados ganharão uma repaginada no visual. Por enquanto o novo look deles é segredo. "Fim de ano chegando, hora de arrumar a casa. Momento para algumas despedidas", escreveu Boninho ao se despedir de um dos Dummies no vídeo.

Em um vídeo, Boninho aparece se despedindo dos dummies, assistentes da casa mais vigiada do Brasil. Mas calma, eles não vão sair do programa.

