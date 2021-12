Dynho diz que está conversando com Mirella após divórcio e funkeira se irri

Dynho Alves contou aos seguidores nesta quinta-feira (16) que falou pela primeira vez com MC Mirella após a sua saída de “A Fazenda 13”, e causou um fuzuê entre os seguidores.

"Estou bem melhor agora, mais tranquilo. Consegui falar com ela, sim. Ela me respondeu aqui, mandou umas mensagens aqui para mim. A gente está conversando, vamos ver no que vai dar. Tudo no tempo de Deus agora. Ela precisa de um tempo para ela pensar nas coisas, ter o momento dela, porque realmente essas coisas que aconteceram estão bem difíceis. Mas, graças a Deus, ela me respondeu aqui e já está mais tranquila", disse ele.

Internautas passaram a criticar Mirella por possivelmente se reconciliar com Dynho, e a funkeira se irritou com as especulações.

"Eu não sei como vocês terminam um relacionamento, mas eu termino um relacionamento conversando. É assim que se resolve as coisas. Estou mais tranquila, porque agora eu posso fazer minhas coisas tranquilamente. Estou com minha consciência tranquila, sabendo que posso seguir [minha vida] porque a pessoa já está ciente. Deu para entender? Não pode? Como as pessoas aumentam [as coisas]", disse ela no Instagram.

No Twitter, Mirella também escreveu: "É cada suposição, cada achismo. Não preciso odiar o cara. É cada um na sua e respeito. Vida que segue. Que saco!".