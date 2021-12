Dynho chora ao saber que Mirella começou a remover tattoo em sua homenagem

Eliminado de A Fazenda 13, Dynho Alves foi informado nesta quarta-feira (15) que além de estar se divorciando dele, MC Mirella começou a remover a tatuagem do rosto do funkeiro.

o Dynho descobrindo que a Mirella marcou a sessão pra remover a tatuagem do rosto dele do braço. pic.twitter.com/Qj30CQLSUY — zoe (@tuita_zoe) December 16, 2021

Em entrevista a Leo Dias e Lucas Selfie, o funkeiro falava sobre as suas atitudes com Sthe Matos (que culminaram no fim do relacionamento tanto dele quanto de Sthe), e perdeu a direção ao saber que Mirella está determinada a colocar um fim em tudo, já tendo começado as sessões para remover as imagens que homenageavam o rapaz em seu corpo.